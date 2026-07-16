பழனி கோவில் நில முறைகேடு விசாரிக்க பதிவுத்துறையில் குழு
பழனி கோவில் நில முறைகேடு விசாரிக்க பதிவுத்துறையில் குழு
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:25 PM
சென்னை: பழனி கோவில் நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்தது தொடர்பான முறைகேடுகளை விசாரிக்க, கூடுதல் ஐ.ஜி., தலைமையில் விசாரணை குழு அமைத்து, பதிவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பழனி தண்டாயுதபாணி கோவில் நிலம் பத்திரப்பதிவில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இதில் மோசடி உறுதியான நிலையில், சார் -- பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், மாவட்ட பதிவாளர் சசிகலா ஆகியோர் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
இது குறித்து, பதிவுத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
பழனி கோவில் நில பத்திரப்பதிவு முறைகேடு குறித்து, முழுமையாக ஆய்வு செய்து உண்மை நிலையை அறியும் நோக்கில், விசாரணை குழு அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்படி, பதிவுத்துறை கூடுதல் ஐ.ஜி., தலைமையில், ஒரு உதவி ஐ.ஜி., ஒரு மாவட்ட பதிவாளர் அடங்கிய விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பத்திரப்பதிவு நடந்த நாளில் பணியில் இருந்த சார் - பதிவாளர், உதவியாளர், மாவட்ட பதிவாளர், அந்த நாளில் விடுப்பில் இருந்த சார் - பதிவாளர் ஆகியோரிடம், இக்குழு விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ளும். பத்திரப்பதிவு நாளில், சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்த 'சிசிடிவி' காட்சிகளையும் இக்குழு ஆய்வு செய்யும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.