பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களை விடுவிக்க பதிவுத்துறை நடவடிக்கை
பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களை விடுவிக்க பதிவுத்துறை நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
சென்னை: பத்திரப்பதிவு பணியில் தற்காலிக ஏற்பாடு என்ற பெயரில், நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் பொறுப்பு சார் –பதிவாளர்களை விடுவிக்க, பதிவுத்துறை முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தில், 589 சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்கள் வாயிலாக, பத்திரப்பதிவு பணிகள் நடக்கின்றன. பதிவுச் சட்டப்படி, சார் – பதிவாளர் நிலையில் இருப்பவர்கள் மட்டுமே, பத்திரப்பதிவு மேற்கொள்ள அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், பதிவுத்துறையில் அதிக பத்திரங்கள் பதிவாகும் அலுவலகங்களில், மாவட்ட பதிவாளர்கள், சார் – பதிவாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர். இதே போல, ஒரு அலுவலகத்தில், சார் – பதிவாளர் பணியிடம் காலியாக இருப்பதை பயன்படுத்தி, உதவியாளர்கள் பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.
சார் – பதிவாளர் அல்லாத பிற அலுவலர்கள் பதிவு பணியில் ஈடுபடுவதால், தவறுகள் அதிகரித்தன. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், பதிவுத்துறை தலைவராக இருந்த தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர், பதிவுப் பணியில் இருந்த, மாவட்ட பதிவாளர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுத்தார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, உதவியாளர்களை பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களாக நியமிப்பதையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டார். ஆனால், சில சங்கங்களின் எதிர்ப்பு காரணமாக, அந்த நடவடிக்கை பாதியில் முடங்கியது.
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில், பொறுப்பு சார் –பதிவாளர்கள் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் முன்வந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பத்திரப்பதிவு பணிகளை, சார் – பதிவாளர்கள் மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். தற்காலிக ஏற்பாடாகவே, உதவியாளர்களை பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களாக நியமிக்க அனுமதித்தோம்.
இதை மண்டல, மாவட்ட அதிகாரிகள் உதவியுடன், சிலர் தவறாக பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது. மாவட்டத்துக்குள் அயல்பணி என்ற அடிப்படையில், சிலர் பொறுப்பு சார் – பதிவாளர்களாக தொடர்ந்து செயல்படுவது குறித்தும் புகார்கள் வந்துள்ளன.
இதற்கு தீர்வாக, அனைத்து சார் – பதிவாளர் அலுவலகங்களிலும், முழு நேர சார் – பதிவாளர்கள் மட்டுமே இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. உதவியாளர்களில், 150 பேருக்கு சார் – பதிவாளர்களாக பதவி உயர்வு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த நடவடிக்கை அவசியமாகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.