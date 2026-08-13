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சென்னை: தமிழகத்தில், 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கட்டுப்பாட்டில், 12,525 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில், நாளை சுதந்திர தினத்தையொட்டி, கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்த, ஊரக வளர்ச்சி துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
'அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நடக்கும் கிராம சபை கூட்டங்களில், ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள், ஊராட்சி செயலர்கள் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
'துாய்மையான குடிநீர் வினியோகம், சிறுபாசன குளங்கள் புதுப்பித்தல், மத்திய அரசின் 'ஜல்ஜீவன் மிஷன்' திட்டத்தின் கீழ் விடுபட்ட வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் குறித்து ஆலோசித்து, தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்' என, அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
கிராம சபைகளில் சிறுபாசன குளங்கள் சீரமைப்பு தீர்மானம்
கிராம சபைகளில் சிறுபாசன குளங்கள் சீரமைப்பு தீர்மானம்
ADDED : ஆக 13, 2026 11:05 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில், 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் கட்டுப்பாட்டில், 12,525 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சிகளில், நாளை சுதந்திர தினத்தையொட்டி, கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்த, ஊரக வளர்ச்சி துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
'அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நடக்கும் கிராம சபை கூட்டங்களில், ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள், ஊராட்சி செயலர்கள் பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
'துாய்மையான குடிநீர் வினியோகம், சிறுபாசன குளங்கள் புதுப்பித்தல், மத்திய அரசின் 'ஜல்ஜீவன் மிஷன்' திட்டத்தின் கீழ் விடுபட்ட வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் குறித்து ஆலோசித்து, தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்' என, அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.