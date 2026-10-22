கால தாமதமாக தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரியுங்கள்: ஐகோர்ட்டில் உதயநிதி வாதம்
கால தாமதமாக தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரியுங்கள்: ஐகோர்ட்டில் உதயநிதி வாதம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:05 PM
சென்னை: சட்டசபை தேர்தலில், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணியில், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி வென்றார். அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட மிலானி என்பவர், உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.இதை நிராகரிக்க கோரி, உதயநிதி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, நீதிபதி அருள்முருகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
உதயநிதி தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம்: மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி, தேர்தல் முடிவு வெளியாகி 45 நாட்களில் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்யாவிட்டால், அதை நிராகரிக்க வேண்டும். தேர்தல் முடிவு, கடந்த மே 4ல் வெளியானது. 45 நாட்கள் காலக்கெடுவின்படி, ஜூன் 17ல் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், ஜூன் 18ல் தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.இவ்வாறு வாதிடப்பட்டது.
வழக்கு தாக்கல் செய்த மிலானி தரப்பில், 'குறித்த காலக்கெடுவுக்குள் தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளோம். நீதிமன்ற பதிவுத்துறை, அதை ஏற்று எண்ணிட்டு உள்ளது' என, வாதிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, இரு தரப்பும் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை, வரும் 26ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார்.