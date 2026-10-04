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பிரசவத்தில் பெண் உயிரிழப்பு உறவினர்கள் போராட்டம்

பிரசவத்தில் பெண் உயிரிழப்பு உறவினர்கள் போராட்டம்

UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 04, 2026 07:07 PM

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UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 04, 2026 07:07 PM

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சிவகங்கை: அரசு மருத்துவமனையில், பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட வனிதா, 27, என்பவர், உயிரிழந்ததால், உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், கீழச்சாலுாரைச் சேர்ந்தவர் வனிதா. இவர், செப்., 30ல் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். வனிதாவுக்கு அக்., 2ல் அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

அதன் பின், வனிதாவுக்கு, அதிக ரத்தபோக்கு ஏற்பட்டதால், தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டவர், நேற்று காலை உயிரிழந்தார். டாக்டர்கள் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக கூறி, மருத்துவமனை வளாகத்தில், வனிதாவின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின், மானாமதுரை சாலையில் மறியல் செய்தனர்.

போலீசார் பேச்சு நடத்தி, அவர்களை கலைத்தனர். புகாரில், போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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