மின்சாரம் பாய்ந்து பலியானோர் குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு
மின்சாரம் பாய்ந்து பலியானோர் குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:07 PM
திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டம், திருநெல்லிகாவல்புதுார் கிராமத்தை சேர்ந்த ராஜா, 49. விவசாயி. இவரது மகன் ஆதித்யன், 21. டிப்ளமா முடித்துவிட்டு தந்தைக்கு உதவியாக விவசாய பணிகள் செய்தார்.
அக்., 5ம் தேதி, ஆதித்யன் வயலில் டிராக்டர் உதவியுடன் உழவுப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, வயல் வழியாக சென்ற உயரழுத்த மின்கம்பி அறுந்து, டிராக்டர் மீது விழுந்ததில், ஆதித்யன் உயிரிழந்தார். மகனை காப்பாற்ற முயன்ற ராஜாவும், மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார்.
உயிரிழந்த ராஜா மற்றும் ஆதித்யன் குடும்பத்தினருக்கு, முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆறுதல் தெரிவித்தோடு, முதல்வர் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து தலா, 3 லட்சம் ரூபாய் வழங்குவதாக அறிவித்தார்.
இந்நிலையில், 26 நாட்கள் கழித்து ஆறுதலும், நிவாரண நிதியும் முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். இதற்கு, இறந்தவர்கள் குறித்த அறிக்கையை முதல்வரின் கவனத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாகம், போலீசார் முறையாக கொண்டு சென்றார்களா அல்லது முதல்வர் அலுவலகத்தில் அலுவலர்கள் செதப்பினர்களா என, கேள்வி எழுந்துள்ளது.