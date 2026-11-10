ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில் தேவையில்லாத நுால்களை நீக்குங்க: திறன் மையம் அமைக்க தொழில்துறை கோரிக்கை
ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில் தேவையில்லாத நுால்களை நீக்குங்க: திறன் மையம் அமைக்க தொழில்துறை கோரிக்கை
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
கோவை: தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டிய ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகத்தை, கடந்த மாதம் முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். இது, கோவையின் புதிய அடையாளமாக இருக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்பட்டது. திறந்த ஒரே மாதத்தில் அது ஊழலின் அடையாளமாக மாறியது.
அறிவுலகத்துக்காக கொள்முதல் செய்த நுாலில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக எழுத்தாளர்கள் புகார் கூறினர். முதல்வர், அமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இதை கண்டித்தனர்.
அறிவுலகம் கட்டும்போதே, தொழில்துறைக்கு பயன்படும் உற்பத்தி திறன் மையம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. முன்னாள், இந்நாள் ஆட்சியாளர்களிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
தரைதளத்துடன் சேர்த்து 8 தளங்களை கொண்ட அறிவுலகத்தில், 5 மற்றும் 6ம் தளங்கள் ஆங்கில நுால் பிரிவாக உள்ளது. பாதிக்கும் மேற்பட்ட ரேக்குகள் காலியாக உள்ளன. 5, 6 தளங்களில் திறன் மையம் அமைக்க தொழில்துறையினர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். கலெக்டரிடம் சின்னவேடம்பட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேசனான சியா மனு கொடுத்தது.
சங்க தலைவர் தேவகுமார் கூறியதாவது:
ஈ.வெரா., அறிவுலக நுால் கொள்முதல் ஊழல் புகார் வேதனையளிக்கிறது. நகரின் மையப்பகுதியில் உள்ள இவ்வளவு பெரிய கட்டமைப்பு அனைவருக்கும் பயனளிக்க வேண்டும். கோவை தொழில் நகரம். குறு சிறு நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, உற்பத்தி திறனுக்கு டேன்கேம் மையம் அவசியம்.
இதன் மூலம் தொழில்துறை, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்கப்படும். இன்ஜினியரிங் மாணவர்களின் புதிய கண்டுபிடிப்பு, ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றை தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைக்க முடியும்.
தற்போதுள்ள நுால்கள் அறிவியல், கல்வி, தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு பொருத்தமாக உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பொருத்தமற்ற நுால்களை நீக்க வேண்டும். மாணவர்கள், தொழில்துறையினருக்கு பயனளிக்கும் தரமான அறிவியல், தொழில்நுட்பம், இன்ஜினியரிங், மேலாண்மை, தொழில்முனைவோர் சார்ந்த நுால்களை வைக்க வேண்டும். ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகமாக மட்டுமல்லாமல், தொழில்துறையினர், மாணவர்களை இணைக்கும் பாலமாக இருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.