ஆட்டோ மீட்டர்கள் திருத்தம் கூடுதல் ஊழியர்கள் நியமனம்
ஆட்டோ மீட்டர்கள் திருத்தம் கூடுதல் ஊழியர்கள் நியமனம்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:14 PM
சென்னை: ஆட்டோக்களில் புதிய கட்டணத்துக்கு ஏற்ப, மீட்டர்களை திருத்தியமைக்க, கூடுதல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை நியமிக்க, போக்குவரத்து ஆணையரகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக போக்குவரத்து ஆணையரக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் ஓடும் ஆட்டோக்களுக்கு, கடந்த 13 ஆண்டுகளுக்கு பின், புதிய ஆட்டோ கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்து. இது, கடந்த மாதம் 28 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. முதல் 1.8 கி.மீ., துாரத்திற்கு, குறைந்தபட்ச கட்டணம் 50 ரூபாய், கூடுதலாக ஒவ்வொரு கி.மீ.,க்கும், 25 ரூபாய் என, புதிய கட்டணம் வசூலிக்கப்பட உள்ளது.
அதற்கேற்ப தமிழகம் முழுதும், 4.20 லட்சம் ஆட்டோக்களில் மீட்டர்களை திருத்தியமைக்க, ஆறு மாதங்களுக்கு கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மீட்டர் திருத்தம் செய்ய, வட்டார போக்குவரத்து கழகங்களில் சிறப்பு முகாம் நடத்த வேண்டும் என, தொழிற்சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
ஆனால், ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில் தமிழகம் முழுதும், இப்பணியை செய்யும் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் 105 பேர் தான் இருக்கின்றனர். இவர்களிடம் தற்போது மீட்டர் திருத்தும் பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளன.
ஒரு நாளைக்கு 5,000 மீட்டர்கள் வரை திருத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், கூடுதல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை ஈடுபடுத்தி, மீட்டர் திருத்தும் பணியை விரைந்து முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.
போக்குவரத்து துறை இணையதளத்தில் உள்ள கட்டண அட்டையை பதிவிறக்கம் செய்து, பொது மக்கள் பார்வைக்காக வாகனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். அதுபோல், அதிக கட்டணம் உள்ளிட்ட விதிமீறல்களை கண்காணிக்க, தமிழகம் முழுதும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.