சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் திருமுறை பாராயணம் செய்ய பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில் திருமுறை பாராயணம் செய்ய பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு
UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
சேலம்: சுகவனேஸ்வரர் கோவில் பள்ளியறை பூஜையின் போது, பக்தர்களுக்கு இடையூறாக தாய் – மகள் தகராறில் ஈடுபட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கோவிலில் காசிவிஸ்வநாதர், பஞ்சலிங்க மண்டபங்களில் மட்டுமே, பக்தர்கள் திருமுறை பாராயணம் செய்ய வேண்டும் என, கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம், சுகவனேஸ்வரர் கோவிலில், தினசரி இரவு நடை அடைப்புக்கு முன் பள்ளியறை பூஜை நடத்தப்படும். இதில், திரளான பக்தர்கள், திருமுறை பாராயணம் செய்வது வழக்கம்.
நவ., 2 பள்ளியறை பூஜையின் போது பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு இடையூறாக, கிச்சிபாளையத்தை சேர்ந்த, 15 வயது இளம்பெண், அவரது தாய், பக்தி பாடல்களை பாடியபடி சுவாமியை மற்றவர்கள் தரிசிக்க முடியாதபடி மறைத்து நின்றுள்ளனர்.
இதனால் பக்தர்களுக்கும், தாய் – மகளுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டு, பக்தர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் சமாதானம் செய்து அனுப்பினர். கோவில் உதவி கமிஷனர் ரமணிகந்தன், பக்தர்களை சுவாமி தரிசனம் செய்ய, இடையூறாக இருந்த தாய், மகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி டவுன் போலீசில் புகார் அளித்ததால், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, கோவில் வளாகத்தில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் பஞ்சலிங்க மண்டபங்களில் மட்டுமே இனி பக்தர்கள் திருமுறை பாராயணம் செய்ய வேண்டும். மற்ற சன்னிதிகளிலோ, சுவாமிக்கு முன்பகவோ பாராயணம் செய்ய அனுமதி கிடையாது என, பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து அறிவிப்பு பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே இக்கோவில் உள்ளே சிவனுக்கு பிடித்த, கைலாய வாத்தியங்களை இசைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது திருமுறை பாராயணத்துக்கும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுளளது பக்தர்களிடையே வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.