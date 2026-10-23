கோவிலை திறந்ததால் 2 தரப்பினர் வாக்குவாதம் மீண்டும் பூட்டுப்போட்ட வருவாய்த்துறையினர்
கோவிலை திறந்ததால் 2 தரப்பினர் வாக்குவாதம் மீண்டும் பூட்டுப்போட்ட வருவாய்த்துறையினர்
UPDATED : அக் 23, 2026 01:47 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:44 AM
ஆத்துார்: சேலம் மாவட்டம் ஆத்துார், ராமநாயக்கன்பாளையத்தில் உள்ள பெரிய நாயகி, அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலை, ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்த மாட்டுக்காரர், செங்கமலை, கொத்துக்காரர், கோணாங்கி என, 4 வகையறாக்களை சேர்ந்த, 80 குடும்பத்தினர் வழிபட்டு வருகின்றனர்.
அங்கு கடந்த ஆண்டு திருவிழா நடத்துவது தொடர்பாக, கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. ஒரு தரப்பினர் திருவிழா நடத்த ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அப்போதைய தாசில்தார் பேச்சு நடத்தியும் தீர்வு ஏற்படவில்லை. தொடர்ந்து தாசில்தார் விசாரணையில் உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று மதியம், 1:00 மணிக்கு, கோணங்கி வகையறாவை சேர்ந்த சிலர், ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட செயலர் பிரசாந்த் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுடன், கோவிலை திறந்து வழிபட்டனர். பொங்கல் வைக்க ஏற்பாடு செய்தபோது, மற்றொரு தரப்பினர், அங்கு வந்து வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இதையடுத்து ஆத்துார் ஊரக போலீசார், வருவாய்த்துறையினர், இருதரப்பினரிடம் பேச்சு நடத்தி, ‘வழிபாடு, திருவிழா நடத்துவது தொடர்பாக, தாசில்தார் மூலம் பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும். தற்போது கற்பூரம் ஏற்றி வழிபாடு மட்டும் செய்யுங்கள். பொங்கல் வைக்க அனுமதியில்லை’ என்றனர்.
இதை, இருதரப்பினரும் ஏற்றனர். பின் ஒரு தரப்பினர் பொங்கல் வைக்காமல் திரும்பினர். தொடர்ந்து போலீசார் முன்னிலையில், வருவாய்த்துறையினர், கோவிலுக்கு பூட்டுப்போட்டனர்.