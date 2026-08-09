நிதி நெருக்கடியில் வாணிப கழகம் கூட்டுறவுத்துறை வசம் அரிசி ஆலைகள்
நிதி நெருக்கடியில் வாணிப கழகம் கூட்டுறவுத்துறை வசம் அரிசி ஆலைகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:14 AM
சென்னை: உணவுத் துறையின் கீழ் செயல்படும், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் நடத்தும் அரிசி ஆலைகள், கூட்டுறவு துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளன.
தமிழக உணவுத் துறையின் கீழ், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் செயல்படுகிறது. இதன் கட்டுப்பாட்டில் தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, கடலுார், திருவண்ணாமலை, திருச்சி உட்பட பல மாவட்டங்களில், 21 நவீன அரிசி ஆலைகள் உள்ளன.
இவற்றில், 15 ஆலைகளில், புழுங்கல் அரிசியும், ஆறு ஆலைகளில் பச்சரிசியும் அரவை செய்யப்படுகிறது.
இந்த ஆலைகளிலும், வாணிப கழகத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள, 623 முகவர்களின் ஆலைகளிலும், விவசாயிகளிடம் இருந்து வாங்கப்படும் நெல், அரிசியாக மாற்றப்பட்டு, ரேஷன் கடைகளில் கார்டுதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
தனியார் நிறுவனங்களிடம், சந்தையை விட அதிக விலைக்கு, துவரம் பருப்பு, பாமாயில் கொள்முதல் செய்தது உள்ளிட்ட காரணங்களால், தற்போது நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் நிதி நெருக்கடியில் உள்ளது.
கடந்த மார்ச் நிலவரப்படி, அதன் நிலுவை கடன், 27,161 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. எனவே, நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் அரிசி ஆலைகள், கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும், கூட்டுறவு விற்பனை இணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளன.
இந்த இணையம், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக, விவசாயிகளுக்கு உரங்களை வழங்குகிறது.