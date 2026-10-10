பதுக்கலால் தாறுமாறாக உயர்கிறது அரிசி விலை: வறட்சியை காரணம் காட்டி மக்களை வஞ்சிக்கும் வியாபாரிகள்
பதுக்கலால் தாறுமாறாக உயர்கிறது அரிசி விலை: வறட்சியை காரணம் காட்டி மக்களை வஞ்சிக்கும் வியாபாரிகள்
UPDATED : அக் 10, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 10, 2026 07:00 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 07:02 PM ADDED : அக் 10, 2026 07:00 PM
– நமது சிறப்பு நிருபர் –: எல் நினோ பாதிப்பால் ஏற்பட்டு வறட்சியால், அரிசி வரத்து ஒருபுறம் குறைந்தாலும், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் விலையேற்றத்தின் போது கொள்ளை லாபம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்டு, தற்போதுள்ள இருப்பையும் சில வியாபாரிகள் பதுக்கி வைப்பதால், தமிழகத்தில் அரிசி விலை தாறுமாறாக எகிற துவங்கி உள்ளது. இதனால் சாமான்ய மக்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர். இப்பிரச்னைக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழகத்தில், 2025 – 26ம் ஆண்டில், 64.20 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், 52 லட்சம் ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு எல் – நினோ பாதிப்பால், காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை பெய்யாததால், மேட்டூர் அணையில் ஜூன் 12ம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி பரப்பளவு, 5.5 லட்சம் ஏக்கரிலிருந்து 2.5 லட்சம் ஏக்கராக குறைந்துள்ளது.
தற்போது, காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால், 12 லட்சம் ஏக்கரில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சம்பா, தாளடி சாகுபடி, 8 லட்சம் ஏக்கரில் மட்டுமே நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் நெல் சாகுபடி 40 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக, வேளாண் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழகத்திற்கு ஆண்டுக்கு 95 லட்சம் டன் அரிசி தேவைப்படுகிறது. இதில், 75 முதல் 80 லட்சம் டன் வரை தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதில், 10 லட்சம் டன் மோட்டா ரக அரிசி, அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
இதனால், தமிழகத்தின் அரிசி தேவையை பூர்த்தி செய்ய, ஆந்திரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து 25 முதல் 30 லட்சம் டன் வரை அரிசி கொண்டு வரப்படுகிறது.
தற்போது, தமிழகத்தில் அரிசி விலை கிலோவுக்கு 20 முதல் 50 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா மற்றும் தமிழகத்தில் பருவமழை போதிய அளவில் பெய்யாததால், நெல் சாகுபடி பரப்பளவு குறைந்ததே விலை உயர்வுக்கு காரணம் என, கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும், தமிழகத்தில் உள்ள அரிசி வியாபாரிகள், விவசாயிகளிடம் நேரடியாக நெல்லை கொள்முதல் செய்து, அரிசியாக அரைத்து இருப்பு வைக்கின்றனர். பின்னர், விலை உயர்வை பயன்படுத்தி, கூடுதல் லாபம் ஈட்டுவதற்காக, செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்குவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, கல்லணை கால்வாய் உழவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் மாரியப்பன் கூறியதாவது:
இந்த ஆண்டு காவிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுதும் நெல் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்களில் தனியார் அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நெல்லை கொள்முதல் செய்து வருகின்றனர். அவர்கள், நெல்லை அரிசியாக அரைத்து, இருப்பு வைத்துக்கொண்டு, எல் நினோ பாதிப்பை காரணம் காட்டி, வறட்சி காலத்தில் அரிசி விலையை உயர்த்துவதற்காக, செயற்கையான தட்டுப்பாட்டை உருவாக்குவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் நெல் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதால், அரிசி விலை உயர்ந்து வருகிறது. அரிசி செயற்கை தட்டுப்பாடு தொடர்பாக, மத்திய, மாநில அரசுகள் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தி, அரிசி விலையை குறைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.