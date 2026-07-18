ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் அரிசி விலை குறையும்: ஆலை உரிமையாளர்கள் தகவல்
ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் அரிசி விலை குறையும்: ஆலை உரிமையாளர்கள் தகவல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:18 AM
சென்னை: ''தற்போது உயர்ந்துள்ள, 'சூப்பர் பைன்' எனப்படும், மசூரி, ஆர்.என்.ஆர்., ஒயிட் பென்னி அரிசி ரகங்களின் விலை, ஆகஸ்ட் மாதம் குறைந்து விடும்,'' என, தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் நெல் அரிசி வணிகர்கள் சங்கங்களின் சம்மேளன தலைவர் துளசிங்கம் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி: கடந்த சில நாட்களாக, அரிசி விலை உயர்ந்துள்ளதாகவும், அதனால், தமிழகத்தில் அரிசி தட்டுப்பாடு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல் பரவி வருகிறது.
அது, உண்மையில்லை. தமிழகத்தின் ஓராண்டு அரிசி தேவை, 91 லட்சம் டன். இதில், 75 லட்சம் டன் வரை, தமிழக விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. மீதமுள்ளவை ஆந்திரா, கர்நாடகா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் இருந்து வருகிறது. தற்போது வெளிமாநில அரிசி விலை தான் சற்று உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உற்பத்தியாகும், மோட்டா மற்றும் பைன் ரக அரிசிகளின் விலையை பொறுத்தவரை, பெரிய மாற்றம் இல்லை. 26 கிலோ எடையுள்ள மோட்டா ரக அரிசி 970 முதல் 1,020 ரூபாய் வரையும், பைன் ரக அரிசி 1,100 முதல் 1,250 ரூபாய் வரையும் விற்கப்படுகிறது.
சூப்பர் பைன் ரகங்களான, சோனா மசூரி, ஆர்.என்.ஆர்., ஒயிட் பொன்னி உள்ளிட்ட சில ரகங்கள் மட்டும், கிலோவுக்கு இரண்டு முதல் நான்கு ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளன.
ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவில் பருவமழை குறைவால், இவற்றின் விலை கிலோவுக்கு 30 முதல் 36 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. இதுவே, தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வுக்கு காரணம்.
மேலும், காம்ப்ளெக்ஸ், பொட்டாஷ் உள்ளிட்ட உரங்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால், உற்பத்தி செலவு அதிகரித்துள்ளது. அரிசி விலை உயர்வுக்கு இதுவும் காரணம். இந்த உயர்வு தற்காலிகமானது. அடுத்த மாதம் இறுதியில், குறுவை அறுவடை தொடங்கும் போது, பிற மாநிலங்களிலும், புதிய வரத்து அதிகரிக்கும். அப்போது சூப்பர் பைன் ரகங்களின் விலை குறையும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.