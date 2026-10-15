தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட மேல்முறையீடு; 8 வாரங்களுக்குள் முடிவெடுக்க உத்தரவு
தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட மேல்முறையீடு; 8 வாரங்களுக்குள் முடிவெடுக்க உத்தரவு
ADDED : அக் 15, 2026 10:30 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:30 PM
நமது நிருபர்
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கோரும் மேல்முறையீடுகளை இழுத்தடிக்காமல் 8 வாரங்களுக்குள் முடிவெடுக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மத்திய தகவல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இரண்டாம் மேல்முறையீடுகள் நீண்ட காலமாக முடிவெடுக்கப்படாமல் நிலுவையில் இருந்ததை எதிர்த்து, புதுச்சேரி தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் தாவரவியல் துறைத் தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், தாகூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியின் முதல்வர் பொறுப்பு வகிக்கும் அதிகாரிக்கு சம்பந்தப்பட்ட தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தகவல்கள் கோரப்பட்டன.
வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் திருப்திகரமாக இல்லாததால், மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதிலும் திருப்தி ஏற்படாத நிலையில், மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் 2வது மேல்முறையீடுகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இது தொடர்பாக, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஹேமந்த் சந்தன்கவுடர் கடந்த 1ம் தேதி, நிலுவையிலுள்ள 2 மேல்முறையீடுகளை அவற்றின் சாராம்சத்தின் அடிப்படையில் பரிசீலித்து, சட்டப்படி உரிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்.
நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் கிடைத்த 8 வாரங்களுக்குள் நடவடிக்கையை முடிக்க வேண்டும் என, மத்திய தகவல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.