ரயில்வே ஊழியருடன் விடுதியில் தங்கிய கள்ளக்காதலி சாவு
ரயில்வே ஊழியருடன் விடுதியில் தங்கிய கள்ளக்காதலி சாவு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:27 AM
திருப்பத்துார்: ஏலகிரி மலையில் ரயில்வே ஊழியருடன், விடுதியில் தங்கிய கள்ளக்காதலி உயிரிழந்தார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடியை சேர்ந்த ரயில்வே ஊழியர் யுவராஜ், 46. ஆம்பூர் அடுத்த பச்சக்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் தமிழரசி, 44. இவரது கணவர் ராஜூராவ், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்த நிலையில், ஒரு மகள் உள்ளார். யுவராஜூக்கும், தமிழரசிக்கும், கடந்த, 3 ஆண்டுகளாக கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டு, அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு, திருப்பத்துார் ஏலகிரி மலையில், தனியார் விடுதியில் அறை எடுத்து இருவரும் தங்கினர். அன்று நள்ளிரவு திடீரென யுவராஜ் மாயமான நிலையில், அவர் தங்கியிருந்த பாத்ரூம் அறையில், படுகாயத்துடன் தமிழரசி சடலமாக கிடந்தார்.
விடுதி காவலாளி தகவலின் படி, ஏலகிரி போலீசார் சம்பவ இடம் சென்று தமிழரசியின் சடலத்தை மீட்டு, தப்பிய யுவராஜை பிடித்து விசாரித்தனர். அப்போது, தமிழரசி, பாத்ரூமில் வழக்கி விழுந்து இறந்து விட்டதாகவும், பயத்தில் தப்பி சென்றதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழரசி பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்துள்ளதால், யுவராஜ் அடித்து கொலை செய்தாரா என, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.