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செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பஸ் ஸ்டாண்டில், கூரை இடிந்து விழுந்ததில், பயணியர் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினர்.
செய்யாறில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. இன்று (நவ.,21) காலை, 7:30 மணி அளவில், சென்னை, வேலுார் பஸ்கள் நிற்கும் பகுதியில் உள்ள கடைக்கு எதிரே உள்ள தாழ்வார கூரையில், 10 அடிக்கு மேல் சிமென்ட் பூச்சு இடிந்து விழுந்தது.
அப்போது, பஸ்சுக்காக காத்திருந்த பயணியர் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயமில்லை. தகவலறிந்து வந்த, நகராட்சி ஆணையாளர் ஆண்ரூஸ், துாய்மை ஆய்வாளர் மதனராசன் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள், இடிந்து விழுந்த சிமென்ட் பூச்சுகளை அப்புறப்படுத்தினர்.
தற்போது அந்த பகுதியில், தற்காலிகமாக நான்கு பக்கமும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
செய்யாறு பஸ் ஸ்டாண்டில் இடிந்து விழுந்த கூரை பூச்சு
செய்யாறு பஸ் ஸ்டாண்டில் இடிந்து விழுந்த கூரை பூச்சு
ADDED : நவ 21, 2026 09:33 PM
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செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பஸ் ஸ்டாண்டில், கூரை இடிந்து விழுந்ததில், பயணியர் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினர்.
செய்யாறில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. இன்று (நவ.,21) காலை, 7:30 மணி அளவில், சென்னை, வேலுார் பஸ்கள் நிற்கும் பகுதியில் உள்ள கடைக்கு எதிரே உள்ள தாழ்வார கூரையில், 10 அடிக்கு மேல் சிமென்ட் பூச்சு இடிந்து விழுந்தது.
அப்போது, பஸ்சுக்காக காத்திருந்த பயணியர் அலறியடித்து ஓட்டம் பிடித்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயமில்லை. தகவலறிந்து வந்த, நகராட்சி ஆணையாளர் ஆண்ரூஸ், துாய்மை ஆய்வாளர் மதனராசன் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள், இடிந்து விழுந்த சிமென்ட் பூச்சுகளை அப்புறப்படுத்தினர்.
தற்போது அந்த பகுதியில், தற்காலிகமாக நான்கு பக்கமும் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.