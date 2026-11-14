குழந்தை தொழிலாளர்களை பணி அமர்த்திய ரோஜா நர்சரி பண்ணை உரிமையாளர் கைது
குழந்தை தொழிலாளர்களை பணி அமர்த்திய ரோஜா நர்சரி பண்ணை உரிமையாளர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டையில், குழந்தை தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்திய, ரோஜா நர்சரி பண்ணை உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அடுத்த பாளையங்கோட்டை அருகே, தொட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயபால், 41. இவர் கண்டகானப்பள்ளி கிராமத்தில், ரோஜா நர்சரி தோட்டம் வைத்துள்ளார். இங்கு, குழந்தை தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தியிருப்பதாக, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்திற்கு புகார் சென்றது.
அதன்படி, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் பிரகாஷ் தலைமையில், சமுக பாதுகாப்பு திட்ட தனி தாசில்தார் தேன்மொழி, தளி ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் பெரியதம்பி, கோட்டூர் வி.ஏ.ஓ., பசுவராஜ், ஜவளகிரி வனவர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர், நர்சரி பண்ணையில் நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, அங்கு தங்கியிருந்த உத்தரபிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு தம்பதி தங்கள், 15 வயது மகன், 12 வயது மகளுடன், நர்சரி பண்ணையில் பணியாற்றுவது தெரிந்தது. இருவரையும் சிறப்பு குழுவினர் மீட்டனர்.
இதுதொடர்பாக, கோட்டூர் வி.ஏ.ஓ., பசுவராஜ், தேன்கனிக்கோட்டை போலீசில் புகார் செய்தார். அதன்படி, குழந்தை தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தியதாக, நர்சரி பண்ணை உரிமையாளர் ஜெயபாலை, போலீசார் கைது செய்து, ஜாமினில் விடுவித்தனர்.