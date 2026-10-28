பெயின்டரை காரில் கடத்தி பணம் பறித்த ரவுடி கைது

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
ஓசூர்: பெயின்டரைக் கடத்தி, பணம் பறித்த ரவுடி மல்லேஷ் ரவி, 44, கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலவரப்பள்ளி, இலங்கைத் தமிழர் முகாமைச் சேர்ந்தவர் மிதுர்சன், 27. பெயின்டர். அக்., 26 மாலை, பைக்கில், கெலவரப்பள்ளி பஸ் ஸ்டாப் அருகே நின்றிருந்தார்.
அங்கு, காரில் வந்த, நான்கு பேர் கும்பல், தங்களை போலீசார் எனக்கூறி, மிதுர்சனை காரில் கடத்தி, ஒரு இடத்தில் அடைத்து வைத்தது. அதன்பின், அவரின் மனைவி கவுசல்யாவிற்கு போன் செய்து, 3 லட்சம் ரூபாய் கேட்டதாகத் தெரிகிறது. அவர், பணம் இல்லை என கூறியதால், மிதுர்சனின், மொபைல் போனில் இருந்து, ஆன்லைன் பணப்பரிவர்த்தனை செயலியான ‘ஜிபே’ மூலம், 20,000 ரூபாயை தங்களது வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பி தப்பித்தது. நல்லுார் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், அலசநத்தம் நரசிம்மா காலனியைச் சேர்ந்த ரவுடியான மல்லேஷ் ரவி தரப்பினர், மிதுர்சனை கடத்தி, பணம் பறித்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, போலீசார், மல்லேஷ் ரவியை, நேற்று கைது செய்து, மூவரை தேடி வருகின்றனர்.