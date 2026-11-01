மதுபாட்டில் விலையில் ரூ.10 கூடுதல் ஏன்? அமைச்சர் விக்னேஷ் கொடுத்த விளக்கம்
மதுபாட்டில் விலையில் ரூ.10 கூடுதல் ஏன்? அமைச்சர் விக்னேஷ் கொடுத்த விளக்கம்
ADDED : நவ 01, 2026 07:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:47 PM
மது பாட்டில் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் விக்னேஷ் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறியதாவது; இந்த அரசில் மதுபான விற்பனையில் எந்த இலக்கும் இல்லை. 140க்கு விற்கப்பட்டு வந்த மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்தார்கள். காலி பாட்டிலை திருப்பிக் கொடுக்கும் போது, அந்த ரூ.10 திருப்பிக் கொடுக்கப்படும். இதுதவிர, பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கட்சி நிதியாக வசூலித்து வந்தார்கள். அந்தக் காசை தான், பாட்டிலில் அச்சிடப்படும் விலையுடன் சேர்த்தி விட்டோம்.
இதில், தான் நிறைய பேருக்கு கருத்து முரண்பாடுகள் உள்ளன. அனைத்து வழிகளும் அடைத்து விட்டோம். இந்தத் துறைகளில் இருந்து எந்தெந்த வழிகளில் பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று நினைத்தார்களோ, அனைத்து வழிகளையும் அடைத்து, அந்தப் பணத்தை அரசு கஜானாவுக்கு வரும் நடவடிக்கையை முன்னெடுத்துள்ளோம்.
மதுக்கடைகளுக்கு கரன்ட் பில், பராமரிப்பு செலவுகளை அரசு வழங்கி வருகிறது. கடை வாடகையைக் கொடுப்பதற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தயாராகி வருகிறது. பிரச்னை இருக்கும் கடைகளை இடமாற்றம் செய்வதற்கான பரிசீலனை நடந்து வருகிறது.
எங்களின் கொள்கையே மதுவிலக்கு தான். பார் டெண்டர்கள் பழைய ஆட்களுக்கே சென்று விடக் கூடாது. முறையான டெண்டர் விடப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.