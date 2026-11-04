காலி மது பாட்டிலுக்கான ரூ.10 இனி வங்கி கணக்கில் கிடைக்கும்
காலி மது பாட்டிலுக்கான ரூ.10 இனி வங்கி கணக்கில் கிடைக்கும்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
சென்னை: டாஸ்மாக்’ கடைகளில், காலி மது பாட்டில்களை தானியங்கி கருவி முறையில் திரும்பப் பெறும்போது, அதற்கான 10 ரூபாயை, ‘குடி’மகன்கள் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தும் திட்டத்திற்கு, தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து, டாஸ்மாக் அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
காலி மது பாட்டிலை திரும்பப் பெறுவதும், 10 ரூபாயை ரொக்கமாக திரும்ப வழங்குவதும், ஊழியர்களுக்கு கூடுதல் பணிச்சுமையை ஏற்படுத்துகிறது. கடைகளில் காலி பாட்டிலை வைக்க, இடவசதி இல்லை. எனவே, தானியங்கி காலி பாட்டில் சேகரிப்பு இயந்திரம் வாயிலாக, காலி பாட்டில்கள் திரும்ப பெறப்பட உள்ளன.
இதற்காக, ஒவ்வொரு பாட்டிலுக்கும், ‘கியூ ஆர்’ குறியீட்டுடன் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்படும். இந்த குறியீடு, மது கடைகளில் உள்ள மின்னணு விற்பனை கருவியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். மது பிரியர்கள், எந்த கடையில் உள்ள தானியங்கி கருவியிலும், காலி பாட்டிலை திரும்ப வழங்கலாம். அந்த பாட்டிலில் உள்ள குறியீட்டை, தானியங்கி கருவி வாயிலாக, ‘ஸ்கேன்’ செய்து, விற்பனை விபரம் சரிபார்க்கப்படும்.
பாட்டில் ஏற்கப்பட்ட பின், 10 ரூபாய், மது பிரியர் வழங்கும் மொபைல் போன் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கில், நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
அனைத்து கடைகளிலும் வைப்பதற்காக, காலி பாட்டில் திரும்ப பெறும் தானியங்கி கருவியை கொள்முதல் செய்ய, ‘டெண்டர்’ கோரப்பட்டு, அதில் பங்கேற்ற நிறுவனங்களின் விபரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகின்றன. விரைவில் தகுதியான நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, கருவிகள் வைக்கப்படும். பின், இத்திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.