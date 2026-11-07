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சென்னை: தமிழக அரசு, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கூட்டுறவு அங்காடிகளில், 100 ரூபாய்க்கு வெங்காயம், தக்காளி உள்ளிட்ட 10 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய சிறப்பு தொகுப்பு விற்பனையை இம்மாதம் 5ம் தேதி தொடங்கியது.
மாநிலம் முழுதும், 218 அங்காடிகளிலும், 57 வாகனங்கள் வாயிலாகவும் விற்கப்பட்டன. இன்று (நவ.,7) வரை அங்காடிகளில் 86,217 தொகுப்புகள், வாகனங்களில் 11,046 தொகுப்புகள் என, மொத்தம் 97,263 காய்கறி தொகுப்புகள் விற்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.100க்கு 10 காய்கறி 3 நாளில் 1 லட்சம் தொகுப்பு விற்பனை
ரூ.100க்கு 10 காய்கறி 3 நாளில் 1 லட்சம் தொகுப்பு விற்பனை
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
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சென்னை: தமிழக அரசு, தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கூட்டுறவு அங்காடிகளில், 100 ரூபாய்க்கு வெங்காயம், தக்காளி உள்ளிட்ட 10 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய சிறப்பு தொகுப்பு விற்பனையை இம்மாதம் 5ம் தேதி தொடங்கியது.
மாநிலம் முழுதும், 218 அங்காடிகளிலும், 57 வாகனங்கள் வாயிலாகவும் விற்கப்பட்டன. இன்று (நவ.,7) வரை அங்காடிகளில் 86,217 தொகுப்புகள், வாகனங்களில் 11,046 தொகுப்புகள் என, மொத்தம் 97,263 காய்கறி தொகுப்புகள் விற்கப்பட்டுள்ளன.