கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் கிராமுக்கு ரூ.10,000
கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகை கடன் கிராமுக்கு ரூ.10,000
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 09:26 PM
சென்னை: ‘கூட்டுறவு வங்கிகளில் வழங்கப்படும், தங்க நகைக் கடன்களுக்கு, கிராமுக்கு, 10,000 ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும்’ என, கூட்டுறவு துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, கூட்டுறவு துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், கடந்த ஆண்டில் நகைக் கடன்களுக்கான அதிகபட்ச வட்டி, 12 சதவீதத்தில் இருந்து, 13 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டு இருந்தது. மேலும், தங்கத்தின் சந்தை மதிப்பில், 75 சதவீதம் அல்லது கிராமுக்கு அதிகபட்சமாக, 7,000 ரூபாய் எனவும், ஆறு மாதங்கள் அவகாசம் உடைய கடன்களுக்கு, மாதாந்திர சராசரி சந்தை மதிப்பை கணக்கில் வைத்து, 75 சதவீதம் வரை கடன் வழங்கப்பட்டு வந்தது.
நகைக் கடன் தொடர்பாக, நேற்று முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. நகைக் கடன்களுக்கு கிராமுக்கு கடன் தொகை அதிகபட்சமாக, 10,000 ரூபாய் வரை அல்லது சந்தை மதிப்பில், 75 சதவீதம் என, மாற்றி அமைத்து நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள் வழங்கும் நகைக் கடன் வட்டிக்கும், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் வாயிலாக வழங்கப்படும், நகைக் கடன்களுக்கான வட்டிக்கும் இடையே, பெரிய வேறுபாடு நிலவி வந்தது. இதை சீரமைக்கும் வகையில், மாவட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் விதிக்கும் வட்டி, கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் வழங்கப்படும் வட்டியை விட, குறைந்தபட்சம், 1.25 சதவீதம் குறைவாக இருக்க வேண்டும். அதேசமயம், தொடக்க கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் லாப வரம்பு, 2.25 சதவீதத்திற்கு மிகமால் இருக்க வேண்டும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உயர்த்தப்பட்ட கடன் அளவானது, இனி புதிதாக வழங்கப்படும் நகைக் கடன்கள் மற்றும் ஏற்கனவே பெறப்பட்டு, தற்போது புதுப்பிக்கப்படும் நகைக் கடன்களுக்கும் முழுதுமாக பொருந்தும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.