ஸ்கூட்டியில் வைத்திருந்த ரூ. 1.14 லட்சம் 'அபேஸ்'
ஸ்கூட்டியில் வைத்திருந்த ரூ. 1.14 லட்சம் 'அபேஸ்'
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:34 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:34 AM
பெண்ணாடம்: பெண்ணாடத்தில் பட்டப்பகலில் ஸ்கூட்டியில் வைத்திருந்த ரூ. 1.41 லட்சத்தை அபேஸ் செய்த மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
அரியலுார் மாவட்டம், தளவாய் அடுத்த சிலுப்பனுாரை சேர்ந்தவர் குழந்தைவேல், 65; கூலித்தொழிலாளி.
இவர் நேற்று பகல் 1:00 மணியளவில் தனது நகையை அடகு வைத்து, ரூ.1 லட்சத்து 41 ஆயிரம் பணத்தை ஸ்கூட்டி டிக்கியில் வைத்துக்கொண்டு சென்றார்.
வழியில் பெண்ணாடம், மேற்கு மெயின்ரோடு பகுதியில் உள்ள கடைக்கு மளிகை பொருட்கள் வாங்க சென்றார். அப்போது ஸ்கூட்டியில் சாவியை எடுக்காமல் இருந்துள்ளார்.
மளிகை பொருட்கள் வாங்கிக்கொண்டு ஸ்கூட்டியை ஸ்டார்ட் செய்ய சாவியை பார்த்தபோது சாவி காணவில்லை. டிக்கி திறக்கப்பட்டு பணம் காணாததைகண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதுகுறித்து பெண்ணாடம் போலீசில் குழந்தைவேல் புகார் அளித்தார். அதன்பேரில் போலீசார், மளிகை கடையில் உள்ள சி.சி.டி.வி.,யில் பதிவான வீடியோ பதிவுகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.