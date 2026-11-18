ரூ.12 லட்சம் வெளிநாட்டு கரன்சி, ரூ. 6.42 லட்சம் ஹவாலா பணம்; மலேஷியாவிற்கு கடத்த முயன்ற கும்பல் கைது
ரூ.12 லட்சம் வெளிநாட்டு கரன்சி, ரூ. 6.42 லட்சம் ஹவாலா பணம்; மலேஷியாவிற்கு கடத்த முயன்ற கும்பல் கைது
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
-நமது நிருபர்-
சென்னை செங்குன்றத்தில் இருந்து காரில் ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல், பெங்களூரு வழியாக வெளிநாட்டு கரன்சி, ஹவாலா பணம், உயர்ரக கஞ்சா உள்ளிட்டவற்றை கடத்தி செல்வதாக, எண்ணுார் உதவி கமிஷனர் வெங்கட குமார் தலைமையிலான, தனிப்படை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. செங்குன்றம் - காந்தி நகரில் இருந்து, பெங்களூரு நோக்கி சென்ற, 'இனோவா' காரை போலீசார் நிறுத்தி விசாரித்தனர். காரில் சென்றவர்கள் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளிக்கவே, சோதனையிட்டனர்.
அப்போது, 6.42 லட்ச ரூபாய், கணக்கில் வராத ஹவாலா பணம், 12 லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான, இங்கிலாந்து கரன்சி நோட்டுகள், ஆறு லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான, 600 கிராம் உயர் ரக கஞ்சா, பட்டுப்புவைகள், முடக்கத்தான் பொடி உள்ளிட்டவை இருந்துள்ளன. அவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
காரில் இருந்த சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியை சேர்ந்த ஆஷிக் அலி, 29, அபுபக்கர் சித்திக், 21, உசாமா, 24, திருச்சி உறையூரை சேர்ந்த முகமது இஸ்மாயில், 19, தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா, 22 ஆகிய ஐந்து பேரிடம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், அபுபக்கர், முகமது இஸ்மாயில், உசாமா ஆகிய மூவரும், குருவியாக செயல்பட்டு ஹாவாலா பணம், இங்கிலாந்து கரன்சி மற்றும் கஞ்சாவை உள்ளிட்ட பொருட்களை, சட்டவிரோதமாக மலேஷியாவிற்கு கடத்தி செல்லவிருந்தது தெரியவந்தது.
5 பேரையும், கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.