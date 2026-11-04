ரூ.14.16 கோடி சொத்து முடக்கம்

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சென்னை: ‘ஹாஷ்பே’ என்ற நிறுவனம், ‘கிரிப்டோ கரன்சி’ முதலீடு திட்டம் வாயிலாக, 146 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது தொடர்பாக, புதுச்சேரி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நான்கு பேரை கைது செய்தனர். இவர்கள், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது
தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, கடந்த, செப்.,1ம் தேதி, சென்னை, கோவை, மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கட்டா உட்பட, 11 இடங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றினர்.
மேலும், இம்மோசடி தொடர்பாக, தமிழகம், ஹரியானா, டில்லியில் உள்ள, ‘ஹாஷ்பே’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான, அசையா சொத்துகள், பி.எம்.டபிள்யூ., கார் என, 14.16 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை, நேற்று முடக்கி உள்ளனர்.
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:27 PM
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சென்னை: ‘ஹாஷ்பே’ என்ற நிறுவனம், ‘கிரிப்டோ கரன்சி’ முதலீடு திட்டம் வாயிலாக, 146 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது தொடர்பாக, புதுச்சேரி சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நான்கு பேரை கைது செய்தனர். இவர்கள், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டது
தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, கடந்த, செப்.,1ம் தேதி, சென்னை, கோவை, மேற்கு வங்க மாநிலம் கொல்கட்டா உட்பட, 11 இடங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றினர்.
மேலும், இம்மோசடி தொடர்பாக, தமிழகம், ஹரியானா, டில்லியில் உள்ள, ‘ஹாஷ்பே’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான, அசையா சொத்துகள், பி.எம்.டபிள்யூ., கார் என, 14.16 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துகளை, நேற்று முடக்கி உள்ளனர்.