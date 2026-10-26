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சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்திப்சிங் பேடி வெளியிட்ட அரசாணை:
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், 3 ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில், திடக்கழிவுகளை சேகரித்து அகற்ற, புதிய வழிமுறைகள் அமல்படுத்தப் படுகின்றன.
இந்த பணிகளுக்காக, 21 மாநகராட்சிகளுக்கு 993.08 கோடி ரூபாய்; தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மற்றும் 146 நகராட்சிகளில், 21,161 பணியாளர்களை திடக்கழிவு சேகரிப்புக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள, 616.28 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.
புதிய வழிமுறைகளுக்காக மொத்தம் 1,609.36 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு ரூ.1609 கோடி
மாநகராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு ரூ.1609 கோடி
UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
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சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்திப்சிங் பேடி வெளியிட்ட அரசாணை:
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், 3 ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில், திடக்கழிவுகளை சேகரித்து அகற்ற, புதிய வழிமுறைகள் அமல்படுத்தப் படுகின்றன.
இந்த பணிகளுக்காக, 21 மாநகராட்சிகளுக்கு 993.08 கோடி ரூபாய்; தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மற்றும் 146 நகராட்சிகளில், 21,161 பணியாளர்களை திடக்கழிவு சேகரிப்புக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள, 616.28 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.
புதிய வழிமுறைகளுக்காக மொத்தம் 1,609.36 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.