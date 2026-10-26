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மாநகராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு ரூ.1609 கோடி

மாநகராட்சிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு ரூ.1609 கோடி

UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM

ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 10:09 PM ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM

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சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்திப்சிங் பேடி வெளியிட்ட அரசாணை:

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், 3 ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில், திடக்கழிவுகளை சேகரித்து அகற்ற, புதிய வழிமுறைகள் அமல்படுத்தப் படுகின்றன.

இந்த பணிகளுக்காக, 21 மாநகராட்சிகளுக்கு 993.08 கோடி ரூபாய்; தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி மற்றும் 146 நகராட்சிகளில், 21,161 பணியாளர்களை திடக்கழிவு சேகரிப்புக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள, 616.28 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.

புதிய வழிமுறைகளுக்காக மொத்தம் 1,609.36 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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