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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளகோவில், முத்துார் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த, 16.38 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 64.19 ஏக்கர் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன.
திருப்பூர் மண்டல இணை கமிஷனர் ஹர்ஷினி தலைமையில், வெள்ளகோவில், முத்துார் பகுதிகளில் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன. வெள்ளகோவில் சோழீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 1.23 ஏக்கர் நிலமும், உத்தமபாளையம் காசிவிஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 61.21 ஏக்கர் புஞ்சை நிலங்களும் மீட்கப்பட்டன.
மொத்தம், 25 ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட இந்நிலங்களின் மதிப்பு, 15.68 கோடி ரூபாய். காங்கேயம் தாலுகா, முத்துார் சோழீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 70 லட்சம் மதிப்புள்ள, 1.75 ஏக்கர் நிலமும் மீட்கப்பட்டது.
UPDATED : நவ 21, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளகோவில், முத்துார் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த, 16.38 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 64.19 ஏக்கர் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன.
திருப்பூர் மண்டல இணை கமிஷனர் ஹர்ஷினி தலைமையில், வெள்ளகோவில், முத்துார் பகுதிகளில் கோவில் நிலங்கள் மீட்கப்பட்டன. வெள்ளகோவில் சோழீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 1.23 ஏக்கர் நிலமும், உத்தமபாளையம் காசிவிஸ்வநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 61.21 ஏக்கர் புஞ்சை நிலங்களும் மீட்கப்பட்டன.
மொத்தம், 25 ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்ட இந்நிலங்களின் மதிப்பு, 15.68 கோடி ரூபாய். காங்கேயம் தாலுகா, முத்துார் சோழீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 70 லட்சம் மதிப்புள்ள, 1.75 ஏக்கர் நிலமும் மீட்கப்பட்டது.