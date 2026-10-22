சுயசான்று கட்டட அனுமதியால் அரசுக்கு ரூ.1,800 கோடி வருவாய்
சுயசான்று கட்டட அனுமதியால் அரசுக்கு ரூ.1,800 கோடி வருவாய்
UPDATED : அக் 23, 2026 04:18 PM
ADDED : அக் 22, 2026 11:26 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் சுயசான்று முறையில் கட்டட அனுமதி வழங்கும் திட்டத்தால், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அரசுக்கு, 1,800 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கட்டட அனுமதி பெறுவதில், மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்திக்கின்றனர். இதற்கு தீர்வாக, சுயசான்று முறையில் கட்டட அனுமதி வழங்கும் திட்டம், 2024ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இதன்படி, 2,500 சதுரடி மனையில், 3,500 சதுரடி வரை கட்டப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சுயசான்று முறையில் கட்டட அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. பதிவு செய்த பொறியாளர் வாயிலாக தாக்கல் செய்யும் விண்ணப்பங்களுக்கு உடனடியாக கட்டட அனுமதி கிடைக்கிறது. இதனால், அனுமதியின்றி வீடு கட்டுவோர் எண்ணிக்கை குறைவதாக கூறப்படுகிறது.
வீட்டுவசதி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
சுயசான்று முறையில் கட்டட அனுமதி பெற, பொது மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். தற்போது வரை, இதில், 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோர் கட்டட அனுமதி பெற்றுள்ளனர். இத்துடன், 700க்கும் மேற்பட்ட தொழிலக கட்டட அனுமதியும் சுயசான்று முறையில் பெறப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்தால் அரசுக்கு இதுவரை, 1,800 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. சுயசான்று கட்டட அனுமதியில் வரம்புகள் உயர்த்தப்பட்டு, அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஒற்றை சாளர முறை இணையதளத்தில் உரிய வசதிகள் ஏற்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இந்திய கட்டுமான வல்லுனர் சங்கத்தின் தென்னக மைய நிர்வாகி எஸ்.ராமபிரபு கூறியதாவது:
சுயசான்று முறையில் கட்டட அனுமதி கிடைப்பதால், அதிகாரிகளின் ஒப்புதலுக்கு காத்திருக்கும் நேரம் வெகுவாக குறைகிறது. கட்டுமான திட்ட பணிகள் தொய்வு இன்றி, விரைவாக மேற்கொள்ள முடிகிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.