UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், தாளவாடி மலையில் உள்ள தலமலையை சேர்ந்தவர் கார்த்திக், 28. வேலை வாய்ப்பு தொடர்பாக ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ பக்கத்தில் வந்த ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்து தொடர்பு கொண்டார்.
இந்நிலையில் அவரது ‘வாட்ஸாப்’ எண்ணை தொடர்பு கொண்டு பேசிய ஒரு ஆசாமி, அவரின் விபரங்களை பெற்று, நல்ல சம்பளத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக உறுதி அளித்துள்ளார். இதற்காக அவர் அனுப்பிய ‘லிங்க்’கில் விபரங்களை பூர்த்தி செய்துள்ளார்.
வேலைக்கான ‘டிபாசிட்’ தொகை, பிராசிங் கட்டணம் கேட்டுள்ளார். கார்த்திக்கும் இதையெல்லாம் உண்மை என நம்பி, ஜூன் 7 முதல் கடந்த, 10ம் தேதி வரை, 1.81 லட்சம் ரூபாயை அனுப்பியுள்ளார்.
ஆனால், கூறியபடி வேலை எதுவும் வாங்கி தராததால், ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்து, ஈரோடு சைபர் கிரைம் போலீசில், கார்த்திக் புகாரளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.