மின் வேலி அமைக்க ரூ. 20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு

UPDATED : நவ 04, 2026 08:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், கோவை முதல் சேலம் வரை, 11 மாவட்டங்களில், மனித – விலங்கு மோதலை தடுக்கும் வகையில், சூரியசக்தி மின்சார வேலிகள் அமைக்க, 20 கோடி ரூபாய், நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில், யானை போன்ற விலங்குகள், மக்கள் வசிக்கும் கிராமங்களுக்கு வருகின்றன.
யானைகளின் வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு, இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. ஊருக்குள் வரும், யானை, புலி, சிறுத்தையால், மனிதர்கள் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது.
இதற்கு தீர்வு காண, வனத்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதில், மனித – விலங்கு மோதல் தடுப்பு பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு பகுதிகளில், மின்சார வேலிகள், அகழிகள் அமைக்க வனத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், கோவை, தர்மபுரி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, நீலகிரி, சேலம், தேனி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, திருப்பூர் ஆகிய, 11 மாவட்டங்களில் மனித – விலங்கு மோதல்கள் அடிக்கடி நடக்கின்றன.
இந்த மாவட்டங்களில், விலங்குகள் ஊருக்குள் வருவதற்கு வாய்ப்புள்ள, 100 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டு, சூரிய சக்தி மின்வேலிகள், இரும்பு கம்பி வேலிகள் போன்றவை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதற்காக, நடப்பு நிதி ஆண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட, 20 கோடி ரூபாயை விடுவிக்க, வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது.