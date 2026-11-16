கடன் தருவதாக கூறி பால் வியாபாரியிடம் ரூ.22.68 லட்சம் மோசடி
கடன் தருவதாக கூறி பால் வியாபாரியிடம் ரூ.22.68 லட்சம் மோசடி
UPDATED : நவ 16, 2026 12:23 AM
ADDED : நவ 16, 2026 12:20 AM
UPDATED : நவ 16, 2026 12:23 AM ADDED : நவ 16, 2026 12:20 AM
தேனி: கடன் தருவதாக கூறி, பால் வியாபாரி கார்த்திகன், 40, என்பவரிடம், 26.68 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி தாலுகா குமணன் தொழுவை சேர்ந்தவர் கார்த்திகன். பால் வியாபாரி. தொழில் கடன் குறித்த விளம்பரத்தை முகநுாலில் பார்த்தவர் அதில், தன் விபரங்களை பதிவு செய்து, கடன் பெற முயன்றார்.
இதையடுத்து, தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் இருந்து பேசுவதாக கார்த்திகனை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்ட முருகேசன் என்பவர், 5 லட்சம் ரூபாய் உடனடி கடன் வழங்குவதாக கூறியுள்ளார்.
அதன்பின், வங்கி விபரங்கள் பெற்று, சேவை கட்டணமாக, 3,150 ரூபாய் செலுத்த கூறினார். அதேபோல் நவ., 3 வரை ‘டிபாசிட்’ தொகை, காப்பீடு கட்டணம் என, பல்வேறு காரணங்களுக்காக, 22.68 லட்சம் ரூபாயை முருகேசன் கூறிய வங்கி கணக்குகளில் கார்த்திகன் செலுத்தினார்.
கடன் வழங்கப்படாதது குறித்து கேட்க முருகேசனை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்ட போது ‘சுவிட்ச் ஆப்’ என வந்தது. இதுகுறித்து கார்த்திகன் புகாரில், தேனி சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.