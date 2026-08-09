தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி சீரமைப்புக்கு ரூ.23 கோடி ஒதுக்கீடு

﻿ எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி சீரமைப்புக்கு ரூ.23 கோடி ஒதுக்கீடு

﻿ எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி சீரமைப்புக்கு ரூ.23 கோடி ஒதுக்கீடு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:13 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 02:13 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னை - சேப்பாக்கம் ஓமந்துாரார் அரசினர் தோட்டத்தில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி உள்ளது. எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதியில் பல அறைகள் சேதமடைந்துள்ளன. அவற்றை பயன்படுத்த முடியாமல், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து, சபாநாயகர் பிரபாகரிடம் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் முறையிட்டுள்ளனர். அதை அவர், அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார்.

இதையடுத்து, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதி சீரமைப்பு பணிக்கு, 23 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும், வாலாஜா சாலையில் இருந்து சிவானந்தா சாலை வரை எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதிக்கு செல்லும் சாலையும் சீரமைக்கப்பட உள்ளது. இந்தத் தகவலை, சட்டசபையில் சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

புனரமைப்பு பணிகள் முடியும் வரை, தற்போதைய எம்.எல்.ஏ.,க்கள், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விடுதியில் தங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும், அவர் தெரிவித்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us