﻿ வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.24 லட்சம் சுருட்டல்

ADDED : ஆக 01, 2026 11:13 PM
மதுரை: வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி, 24 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த கிறிஸ்டி ஜீவகன், 52, உட்பட மூவரிடம், போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மதுரை, யாகப்பா நகரைச் சேர்ந்தவர் கிருபாகரன். தி.மு.க., ஆட்சியில் இவருக்கு வசந்தி என்பவர் மூலம் கிறிஸ்டி ஜீவகன் - ரெஜினோ தம்பதி அறிமுகமாயினர்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் உட்பட தி.மு.க., நிர்வாகிகளுடன் தங்களுக்கு அறிமுகம் உள்ளது என்று, கிருபாகரன் உட்பட, நான்கு பேரிடம், அமெரிக்கன் கல்லுாரியில் கிளார்க் வேலை வாங்கிதருவதாக கூறி, 24 லட்சம் ரூபாய் பெற்றனர்.
அப்போதைய கல்லுாரி முதல்வர் தவமணி கிறிஸ்டோபரை, அறிமுகம் செய்து வைத்து நம்ப வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, கிளார்க் வேலைக்கான நியமன கடிதம் வழங்கப்பட்டது. குறிப்பிட்ட தேதியில், பணியில் சேர சென்றபோது நிர்வாக காரணங்களை கூறி, கிருபாகரன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்.
பணத்தை திருப்பி கேட்டபோது, கிறிஸ்டி ஜீவகன் காசோலை வழங்கினார். வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லை என தெரிந்ததை தொடர்ந்து, போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேந்திரனிடம் புகார் அளித்தார்.
கிறிஸ்டி ஜீவகன், ரெஜினோ, வசந்தி மற்றும் தவமணி கிறிஸ்டோபரிடம், போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.