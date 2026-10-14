வேலை தருவதாக ரூ.34 லட்சம் மோசடி தி.மு.க., நிர்வாகியின் தம்பி கைது
வேலை தருவதாக ரூ.34 லட்சம் மோசடி தி.மு.க., நிர்வாகியின் தம்பி கைது
UPDATED : அக் 14, 2026 01:29 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:27 AM
சேலம்: சேலம் மாவட்டம் பூலாவரியை சேர்ந்த கந்தசாமி மகன் சோலை குமரன், 50. ரியல் எஸ்டேட் அதிபரான இவர், 2023ல் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறியுள்ளார். அதை நம்பி, சேலம், குகையை சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம், அவரது மகன் பாலாஜி, மருமகள் கீதாவுக்கு அரசு வேலை கேட்டு, 45 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார்.
பணத்தை பெற்ற அவர், திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி பாலதண்டாயுதபாணி கோவிலுக்கு சொந்தமான, பழனியாண்டவர் பாலிடெக்னிக்கில், தம்பதிக்கு பேராசிரியர் பணி நியமன ஆணை கடிதத்தை வழங்கினார்.
அந்த கடிதத்தில், ‘கார்த்தியேகன், இ.ஆ.ப.,’ என கையொப்பம் இடப்பட்டிருந்தது. அதை எடுத்துக்கொண்டு, தம்பதியர், பாலிடெக்னிக் சென்றபோது, போலி ஆணை என தெரிந்தது.
இதுகுறித்து, 2025ல், சேலம் மாநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவில் சண்முகசுந்தரம் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்ததில், பணத்தை திருப்பித்தருவதாக ஒப்புக்கொண்ட சோலைகுமரன், 11 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் கொடுத்தார். மீதி, 34 லட்சம் ரூபாயை தராமல் மோசடி செய்தார். இதனால் சோலைகுமரைனை, நேற்று, போலீசார் கைது செய்தனர்.
சோலைகுமரன், தி.மு.க.,வின் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட துணை செயலர் சுரேஷ்குமாரின் இளைய சகோதரர். முன்னாள் அமைச்சர் ஆறுமுகம் மறைவுக்கு பின், பல கட்சி தாவிய அவர், மீண்டும், அ.தி.மு.க.,வில் இணைந்திருப்பதும், போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது.