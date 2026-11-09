தேனியில் கொல்லப்பட்ட எஸ்எஸ்ஐ குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிவாரணம்; முதல்வர் விஜய்
தேனியில் கொல்லப்பட்ட எஸ்எஸ்ஐ குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிவாரணம்; முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 09, 2026 01:29 PM
ADDED : நவ 09, 2026 01:29 PM
சென்னை: தேனி மாவட்டம் சமதர்மபுரம் அருகே மதுபோதை கும்பாலால் போலீஸ் எஸ்எஸ்ஐ செந்தில் குமார் அடித்துகொல்லப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்த வாலிபர்களை, செந்தில் குமார் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல் போலீஸ்காரரை அடித்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
உயிரிழந்த எஸ்எஸ்ஐயின் குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிவாரணமாக முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; செந்தில் குமாரின் உயிரிழப்பு தமிழக போலீசாருக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதல்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிதி உதவி வழங்க உத்தரவிடுகிறேன், இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.