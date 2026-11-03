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காவலர் குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிவாரணம்

காவலர் குடும்பத்திற்கு ரூ.40 லட்சம் நிவாரணம்

UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 03, 2026 11:26 PM

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UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 11:26 PM

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சென்னை: தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிக்கை:

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆயுதப்படை மோட்டார் வாகனப் பிரிவை சேர்ந்த இரண்டாம் நிலைக் காவலர் ஜனார்த்தனன், 29. ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் நடந்த தேவர் ஜெயந்தி விழா பாதுகாப்பு பணியின்போது, ஓட்டுநர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

காவல் ஆய்வாளரின் பொலிரோ வாகனத்தை ஓட்டி சென்று, பணி முடித்து, கடந்த 31ம் தேதி அதிகாலை, நாகப்பட்டினம் திரும்பி கொண்டிருந்தார்.

அப்போது ஏற்பட்ட விபத்தில், ஜனார்த்தனன் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன்.

அவரை இழந்து வாடும், அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிப்பதுடன், 40 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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