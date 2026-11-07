ரூ.5 கோடி டிஜிட்டல் மோசடி தாராபுரம் ஒன்றியத்தில் ‘பகீர்’
ரூ.5 கோடி டிஜிட்டல் மோசடி தாராபுரம் ஒன்றியத்தில் ‘பகீர்’
UPDATED : நவ 07, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:24 PM
திருப்பூர்: தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய வங்கி கணக்கில், 5 கோடி ரூபாய் டிஜிட்டல் மோசடி நடந்துள்ளதாக பரவிய தகவல், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஊராட்சிகள், ஊராட்சி ஒன்றியங்கள், மாவட்ட ஊராட்சிகள் ஆகியவற்றின் வங்கி கணக்குகள் அனைத்தும் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படுகின்றன. நிர்வாக வசதிக்காக இந்த நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்கில் 5 கோடி ரூபாய் முறைகேடாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள சூழலில், இந்த தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் கேட்டபோது, ‘ஒன்றியத்தின் அனைத்து வங்கி கணக்குகளும் சென்னையில் இருந்து தான் இயக்கப்படுகின்றன. பல்வேறு மாவட்டங்களில் டிஜிட்டல் மோசடி நடந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
‘திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இதுதொடர்பாக எவ்வித விசாரணையும் நடைபெறவில்லை. வங்கி கணக்குகள் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படுவதால், சைபர் கிரைம் போலீசார் வாயிலாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்’ என்றனர்.