10 ஆயிரம் பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் வழங்க ரூ.57 கோடி ஒதுக்கீடு
10 ஆயிரம் பெண்களுக்கு கறவை மாடுகள் வழங்க ரூ.57 கோடி ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:16 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:59 PM
சென்னை: தமிழக அரசு பட்ஜெட்டில் அறிவித்தபடி, 10 ஆயிரம் பெண்களுக்கு, கறவை மாடுகள் வழங்க, 57 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளது.
இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
'தமிழகத்தில் பால் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், ஊரகப் பகுதிகளில் வாழும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்யவும், ஒவ்வொரு ஆண்டும், தகுதி வாய்ந்த 10 ஆயிரம் பெண்களுக்கு, இலவசமாக கறவை மாடுகள் வழங்கப்படும்' என, பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதை செயல்படுத்தும் வகையில், 2026 - 27ம் நிதியாண்டில், 10 ஆயிரம் கறவை மாடுகள் வழங்க, 57 கோடி ரூபாய் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
இந்த திட்டத்தின்கீழ், ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும், தினமும் குறைந்தபட்சம், எட்டு லிட்டர் பால் கறக்கும் திறனுள்ள, கலப்பின கறவை மாடு வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.