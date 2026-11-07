ரூ.65 கோடி மதிப்பு நிலப்பத்திரத்தை கேட்டு தொழிலதிபர் கடத்தல்? போலீசார் விசாரணை
ரூ.65 கோடி மதிப்பு நிலப்பத்திரத்தை கேட்டு தொழிலதிபர் கடத்தல்? போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் அருகே, 65 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தின் பத்திரத்தை கேட்டு, ரியல் எஸ்டேட் அதிபர், அவரது டிரைவர் கடத்தப்பட்டதாக வந்த புகார்படி, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சியை சேர்ந்தவர் கோபாலகிருஷ்ணன், 65. ரியல் எஸ்டேட் அதிபர். இவரது மகள், நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வருவதால், ஆர்.கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் வீடு வாடகைக்கு எடுத்து வசித்து வந்தார்.
சில நாட்களுக்கு முன், 65 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை கோபாலகிருஷ்ணன் வாங்கியுள்ளார். கடந்த, 5ல், ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு சாலையில், கோபாலகிருஷ்ணன் காரில் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அவரது காரை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள், அந்த நிலத்தின் பத்திரத்தை கேட்டு, அவரையும், அவரது டிரைவர் அஜ்மத் என்பவரையும் கண்ணை கட்டி கடத்தி சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இரண்டு நாட்களாக கண்களை கட்டி வைத்திருந்த நிலையில், அவர்களிடம் இருந்து தப்பித்து ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்ந்தனர்.
நேற்று அவர்கள் தகவல்படி, காரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஜி.பி.எஸ்., கருவியை, ராசிபுரம் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். இதில், ஆண்டகலுார் கேட் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல் அருகே, இரண்டு நாட்களாக கார் நின்றது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற ராசிபுரம் போலீசார் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள், காரில் உள்ள தடயங்களை சேகரித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.