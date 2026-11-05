ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் கொப்பரை கிலோவுக்கு ரூ.8 சரிவு
ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் கொப்பரை கிலோவுக்கு ரூ.8 சரிவு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:18 PM
கிருஷ்ணகிரி: போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், கொப்பரை கிலோவுக்கு, 8 ரூபாய் குறைந்தது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், இ–நாம் முறையில் கொப்பரை தேங்காய் ஏலம் நடந்தது. இதில், கொப்பரை தேங்காய் கிலோ ஒன்றுக்கு அதிகபட்சம், 158.25 ரூபாய், குறைந்தபட்சம், 50.65 ரூபாய், சராசரியாக கிலோ ஒன்று, 147.25 ரூபாய் என மொத்தம், 34,043 கிலோ கொப்பரை, 45.03 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
இதில், 216 விவசாயிகள் பயன்பெற்றனர். கடந்த மாதம் சராசரியாக ஒரு கிலோ கொப்பரை, 148 ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில், கடந்த வாரம் கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய் அதிகரித்து, 155 ரூபாய்க்கு விற்றது. ஆனால், இந்த வாரம் கொப்பரை வரத்து அதிகரிப்பால், ஒரு கிலோ கொப்பரைக்கு, 8 ரூபாய் குறைந்தது.
இது குறித்து போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூட கண்காணிப்பாளர் அருள்வேந்தன் கூறுகையில், ‘‘இங்கு தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தை (இ-–நாம்) முறையில், வேளாண் விளை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கொப்பரை ஏலத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வியாபாரிகள் பங்கேற்றனர். கடந்த வாரம் கிலோவுக்கு, 7 ரூபாய் அதிகரித்த நிலையில் கொப்பரை வரத்து அதிகரிப்பால், இந்த வாரம் கிலோவுக்கு, 8 ரூபாய் விலை குறைந்தது. விற்பனை செய்த தொகை, விவசாயிகள் வங்கிக்கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது,’’ என்றார்.