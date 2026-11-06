வனத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.80 லட்சம் மோசடி செய்தவர் சிக்கினார்
வனத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.80 லட்சம் மோசடி செய்தவர் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:33 PM
வேலுார்: வனத்துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, 80 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, மவுலானா ஷெரீப், 40, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கர்நாடக மாநிலம், பெல்லாரியை சேர்ந்தவர் தாதா பீர், 43. இவரது மனைவி முபீன் தாஜ், 38. தான் ஆந்திர மாநிலம், சித்துாரில் வனச்சரக அலுவலராக உள்ளதாகவும், அதன்மூலம் பலருக்கு வனத்துறையில் வேலைக்கு வாங்கி கொடுத்துள்ளதாகவும் தாதா பீர், குடியாத்தத்தை சேர்ந்த, 10க்கும் மேற்பட்டோரிடம் தெரிவித்தார்.
அரசு வேலை வாங்க, சில லட்சம் ரூபாய் செலவாகும் என அவர்களிடம் ஆசை வார்த்தை கூறினார். இதை நம்பி, 10க்கும் மேற்பட்டோர், 40 லட்சம் ரூபாயும், 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகளையும் தாதா பீர், முபீன் தாஜ், மவுலானா ஷெரீப் ஆகியோரிடம் வழங்கியுள்ளனர்.
பணம் வழங்கியவர்களுக்கு, போலியான பணி நியமன கடிதங்களை தாதா பீர் வழங்கினார். சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், அந்த கடிதத்தை அரசு அலுவலகம் எடுத்து சென்றபோது, அது போலி என தெரியவந்தது.
தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள், வேலுார் குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளித்தனர். வழக்கு பதிந்த போலீசார், அக்., 31ல் தாதா பீரை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குடியாத்தம் தரணம்பேட்டை மெக்கானிக் மவுலானா ஷெரீப் என்பவரை நேற்று முன்தினம் கைது செய்த போலீசார், முபீன் தாஜை தேடி வருகின்றனர்.