பட்டா மாறுதலுக்கு ஜிபே வாயிலாக ரூ.8000 லஞ்சம்; வி.ஏ.ஓ., மீதான புகார் குறித்து விசாரணை
பட்டா மாறுதலுக்கு ஜிபே வாயிலாக ரூ.8000 லஞ்சம்; வி.ஏ.ஓ., மீதான புகார் குறித்து விசாரணை
ADDED : செப் 26, 2026 05:41 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:41 PM
நமது நிருபர்
பட்டா மாறுதல் செய்வதற்கு ஜிபே செயலி மூலம் ரூ. 8 ஆயிரம் பணம் பெற்றதாக திருப்பாலைக்குடி வி.ஏ.ஓ., கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது புகார் எழுந்துள்ளது குறித்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் விசாரிக்கிறார்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாலுகா திருப்பாலைக்குடி வி.ஏ.ஓ.,வாக கடந்த ஓராண்டிற்கும் மேலாக கிருஷ்ணமூர்த்தி பணியாற்றி வருகிறார். அவர் ஏற்கனவே பணியாற்றிய இடங்களிலும், தற்போதும்பட்டா மாறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகளுக்கு மக்களிடம் லஞ்சம் பெற்று வருவதாக தொடர்ந்து ஆடியோ பதிவுகள் வெளிவந்தன.
சில மாதங்களுக்கு முன் திருப்பாலைக்குடியை சேர்ந்த முகமது ரபீக் என்ற மீன் வியாபாரியிடம் பட்டா மாறுதலுக்கு ஜி.பே., மூலம் ரூ.8000 பெற்றதற்கான ஸ்கிரீன் ஷாட் மற்றும் அவருக்கு பணம் கொடுக்காமல் ஒவ்வொரு முறையும் மீன் வாங்கிச் சென்றதாகவும் வி.ஏ.ஓ., மீது புகார் எழுந்துள்ளது. முன்னதாக அவர் மீது கலெக்டரிடமும் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து வி.ஏ.ஓ., கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் கேட்டபோது'' நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. என் மீது சிலர் காழ்ப்புணர்ச்சியில் திட்டமிட்டு அவதுாறு பரப்பி வருகின்றனர்'' என்றார்.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் தாசில்தார் வரதன் கூறுகையில் ''சம்பந்தப்பட்ட வி.ஏ.ஓ., மீது மக்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கோட்டாட்சியர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மூலம் சம்மன் அனுப்பப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது. புகாரில் உண்மைத் தன்மை இருப்பின் வி.ஏ.ஓ.,மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ''என்றார்.