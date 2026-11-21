UPDATED : நவ 21, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:54 PM
சென்னை: ரேஷன் பொருட்களை பாதுகாப்பாக இருப்பு வைக்க, 82 கோடி ரூபாயில், 15 சேமிப்பு கிடங்குகளை, தமிழக அரசின் நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் கட்ட உள்ளது.
தமிழக ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும், அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களை, இந்திய உணவு கழகம் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களிடம் இருந்து, நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் கொள்முதல் செய்கிறது; இது, தற்போது, 515 கிடங்குகளை நிர்வகிக்கிறது. இவற்றில், 13.74 லட்சம் டன் கொள்ளளவு உடைய, 296 கிடங்குகள், வாணிப கழகத்திற்கு சொந்தமானவை. மீதமுள்ள கிடங்குகள், மத்திய சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனம், கூட்டுறவு சங்கங்கள் போன்றவற்றுக்கு சொந்தமானவை.
தற்போது, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலுார், புதுக்கோட்டை, கோவை, கரூர், தென்காசி, கள்ளக்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, நாமக்கல், தஞ்சை, சேலம், சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில், 31,000 டன் கொள்ளளவில், 15 சேமிப்பு கிடங்குகள் கட்டப்பட உள்ளன. 82 கோடி ரூபாயில், இதற்கான கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொள்ள, தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.