ரூ.85.19 கோடி சொத்து முடக்கம்

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சென்னை: கோவையை தலைமை இடமாக வைத்து, ‘ட்ரீம் மேக்கர்ஸ் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட்’ என்ற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்நிறுவனத்தில், முதலீடு செய்தால், 150 நாட்களில் இரட்டிப்பு தொகை வழங்கப்படும் எனக் கூறி, 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி நடந்து உள்ளது.
இது குறித்து, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
அதன் அடிப் படையில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, சென்னை, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான, 85.19 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை முடக்கி உள்ளனர்.
UPDATED : நவ 03, 2026 12:06 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:06 AM
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சென்னை: கோவையை தலைமை இடமாக வைத்து, ‘ட்ரீம் மேக்கர்ஸ் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட்’ என்ற ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இந்நிறுவனத்தில், முதலீடு செய்தால், 150 நாட்களில் இரட்டிப்பு தொகை வழங்கப்படும் எனக் கூறி, 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மோசடி நடந்து உள்ளது.
இது குறித்து, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
அதன் அடிப் படையில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, சென்னை, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தி, முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான, 85.19 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை முடக்கி உள்ளனர்.