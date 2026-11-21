மும்பை நபரிடம் ரூ.87 லட்சம் மோசடி பனியன் நிறுவன உரிமையாளர் கைது
மும்பை நபரிடம் ரூ.87 லட்சம் மோசடி பனியன் நிறுவன உரிமையாளர் கைது
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:36 PM
திருப்பூர்: மும்பை நபரிடம், ‘சைபர்’ மோசடி கும்பல், 87 லட்சம் ரூபாய் ஏமாற்றிய வழக்கில், திருப்பூர் பனியன் நிறுவன உரிமையாளர் சரவணகுமார், 42, என்பவரை, மும்பை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மும்பையை சேர்ந்த அஜய்குமார், 35, என்பவரிடம் செப்., 19-ம் தேதி சைபர் மோசடி கும்பல், 87 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்தது. அவரது புகாரின்படி, நவி மும்பை சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், அஜய்குமாரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து, தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவரின் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது. தொடர் விசாரணையில் அந்த நபர், திருப்பூரை சேர்ந்தவர் என, கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, மும்பை சைபர் கிரைம் போலீஸ் எஸ்.ஐ., அபாய் கடம் தலைமையிலான போலீசார், திருப்பூரில் முகாமிட்டனர். அனுப்பர்பாளையம் போலீசாரின் உதவியுடன், போயம்பாளையம் பழனிசாமி நகரில் பனியன் நிறுவனம் நடத்திய சரவணகுமார் என்பவரை கைது செய்தனர்.
அவரை கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி, மும்பைக்கு அழைத்து செல்ல, போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘கைது செய்யப்பட்ட சரவணகுமாரின் வங்கி கணக்குக்கு, 87 லட்சம் ரூபாய் வந்ததும், அந்த பணம் எடுக்கப்பட்டதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. பணம் குறித்து கேட்டபோது, தனக்கு எதுவும் தெரியாது என அவர் கூறுகிறார்.
சைபர் மோசடி கும்பலிடம் கமிஷன் பெற்றுக்கொண்டு பணத்தைப் பரிமாற்றம் செய்து கொடுத்தாரா, அவருக்கும் அந்த கும்பலுக்கும் உள்ள தொடர்பு குறித்து, நவி மும்பை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்’ என்றனர்.