ரூ.34 கோடியில் கட்டிய பஸ் ஸ்டாண்ட் சாதாரண மழைக்கே சுவர் இடியும் அபாயம்
ரூ.34 கோடியில் கட்டிய பஸ் ஸ்டாண்ட் சாதாரண மழைக்கே சுவர் இடியும் அபாயம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:26 AM
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM ADDED : அக் 29, 2026 12:26 AM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலையில், 34 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட, புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், பயன்பாட்டிற்கு வந்து ஓராண்டு கூட ஆகாத நிலையில், சாதாரண மழைக்கே, தன் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலைக்கு மாதந்தோறும், 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வந்து செல்கின்றனர். தினமும், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து அரசு சார்பில், 500க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது.
மேலும், 2,000த்திற்கும் மேற்பட்ட கார்கள் வந்து செல்கின்றன. இதனால், மாநகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை – சென்னை சாலையில், 6.83 ஏக்கர் பரப்பளவில், 34 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கடந்த, 2025ல் கட்டி முடிக்கப்பட்டு, கடந்த, ஜன., 2026ல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்த புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட், பிளாட்பார்ம்களில், ஒரே நேரத்தில், 100 பஸ் நிறுத்தும் வசதி மற்றும் 200 பஸ்கள் பார்க்கிங் வசதி, வணிக வளாகம், 74, இரண்டு உணவகங்கள், ஆண் மற்றும் பெண்களுக்கென தனித்தனி ஓய்வு இடங்கள், கழிப்பறைகள், தாய்மார்கள் பாலுாட்டும் அறை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மற்றும் நவீன கழிவறைகள், ‘சிசிடிவி’ கேமராக்கள் மற்றும் பஸ் வந்து செல்லும் நேரம் அறிவிக்க டிஜிட்டல் திரைகள், ஒலிபெருக்கி வசதிகள், பயணிகள் பைக் மற்றும் கார் பார்க்கிங் வசதி என, பல்வேறு வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு ஓராண்டுகள் கூட நிறைவடையவில்லை. இந்நிலையில், தற்போது பெய்த சாதாரண மழைக்கே, மழை நீர் தேங்கி சேரும் சகதியுமான நிலையில், காம்பவுண்ட் சுற்றுச்சுவரை சுற்றி ஒரு அடி அளவிற்கு மண் உள் வாங்கி, சுவர் சாய்ந்த நிலையில் எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது.
மேலும், கழிப்பறையின் சுவர், சிமென்ட் பூச்சு பெயர்ந்து, பழமையான கட்டடம் போல் காணப்படுகிறது. கடந்த, 2 நாட்களுக்கு முன் பெய்த சாதாரண மழையால், செப்டிங் டேங்க் நிரம்பி, மலத்துடன் நீர், பஸ் ஸ்டாண்டினுள் நுழைந்ததால், பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
தி.மு.க., அரசின் தரம் குறைந்த கட்டுமானத்தால், இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதை சீரமைக்காவிட்டால், இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே மற்ற கட்டடங்களும் இடிந்து விழும் நிலை அபாய நிலை ஏற்படும் என, பொதுமக்கள் கூறுகின்றனர்.