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/செய்திகள்/தமிழகம்/ரூ.18 கோடியில் அரசு பஸ்களில் கண்காணிப்பு கருவி

ரூ.18 கோடியில் அரசு பஸ்களில் கண்காணிப்பு கருவி

ரூ.18 கோடியில் அரசு பஸ்களில் கண்காணிப்பு கருவி

UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM

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சென்னை: தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கை:

மாநிலம் முழுதும் எட்டு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் 13 ஆயிரத்து 490 பஸ்களில், இருப்பிட கண்காணிப்பு கருவிகள், 13 ஆயிரத்து 776 அவசர உதவி பொத்தான் தொகுப்புகள் பொருத்த, போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு 17.99 கோடி ரூபாய் விடுவிக்க, முதல்வர் விஜய் ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளார்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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