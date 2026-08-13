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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ ரூ.700 கோடி மானியம் நிலுவை: நிதி நெருக்கடியில் ரேஷன் கடைகள் 

﻿ ரூ.700 கோடி மானியம் நிலுவை: நிதி நெருக்கடியில் ரேஷன் கடைகள் 

﻿ ரூ.700 கோடி மானியம் நிலுவை: நிதி நெருக்கடியில் ரேஷன் கடைகள் 

ADDED : ஆக 13, 2026 10:58 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 10:58 PM

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சென்னை: ரேஷன் கடைகளை நடத்துவதற்கான செலவுகளை சமாளிக்க, 700 கோடி ரூபாய் மானியத்தை வழங்காமல் தமிழக அரசு நிலுவை வைத்துள்ளதால், கூட்டுறவு சங்கங்கள் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கிஉள்ளன.

தமிழகத்தில், 35,000 ரேஷன் கடைகளை, கூட்டுறவு துறையின் கூட்டுறவு சங்கங்கள், கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள் நடத்துகின்றன. இந்த கடைகளில் பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ், அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய உணவு பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

இதற்காக, கடை வாடகை, மின் கட்டணம், போக்குவரத்து செலவு உள்ளிட்ட செலவுகளை சமாளிக்க, கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு மானியமாக ஆண்டுக்கு சராசரியாக, 350 - 400 கோடி ரூபாயை, தமிழக அரசு வழங்குகிறது.

ஆனால், மானியம் முழுமையாக வழங்கப்படுவதில்லை. இதுவரை, 700 கோடி ரூபாய் வரை வழங்கப்படாமல் நிலுவை உள்ளது. இதனால், பணியாளர்கள் சம்பளம், கடை வாடகை உள்ளிட்ட செலவுகளை சமாளிக்க முடியாமல், பல கூட்டுறவு சங்கங்கள் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கிஉள்ளன.

இதுகுறித்து, தமிழக கூட்டுறவு பண்டகசாலை ஊழியர்கள் சங்க பொதுச்செயலர் வெங்கடாசலபதி கூறியதாவது:

ரேஷன் கடைகளை நடத்துவதற்காக, கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய மானியம், 2021 - 22 வரை முழுமையாக வழங்கப்பட்டது. பின், மானியம் முழுதுமாக வழங்கப்படவில்லை.

முதியவர்களின் வீடுகளுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வழங்கும் திட்டத்திற்கான செலவு தொகையும் வழங்கப்படவில்லை. எனவே, கூட்டுறவு துறை மானிய கோரிக்கையில், கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு, 700 கோடி ரூபாய் மானியம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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