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﻿ ரூ.99 பிரியாணி: சுற்றுலா துறையில் தொடரும்

﻿ ரூ.99 பிரியாணி: சுற்றுலா துறையில் தொடரும்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:30 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:30 AM

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சென்னை: சுற்றுலாத்துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள, 99 ரூபாய்க்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்கும் திட்டம், பயணியர் வரவேற்பு கருதி, தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

இதுகுறித்து, சுற்றுலாத்துறை அறிக்கை: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில், ஹோட்டல் தமிழ்நாடு மற்றும் அமுதம் உணவகங்களில், சுற்றுலா பயணியருக்கு குறைந்த விலையில் தரமான பிரியாணி வழங்கும், '99 ரூபாய் பிரியாணி திருவிழா' திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இத்திட்டம், பயணியர் இடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதை தொடர்ந்து, சென்னை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, மதுரை, கோவை, ஊட்டி, ஏற்காடு, ஒகேனக்கல், தஞ்சாவூர், பிச்சாவரம், பூம்புகார், ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட சுற்றுலா மையங்களில் நேற்று, 99 ரூபாய்க்கு பிரியாணி விற்கப்பட்டது. சுற்றுலா பயணியர் ஆர்வமுடன் வாங்கினர்.

எனவே, 99 ரூபாய்க்கு பிரியாணி வழங்கும் திட்டம், இனிவரும் நாட்களில், சுற்றுலா பயணியர் அதிகம் கூடும் மையங்களில் செயல்படுத்தப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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