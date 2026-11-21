முன்பதிவு முழுமையாக முடிந்தும் சபரிமலையில் கூட்டம் குறைவு: விசாரணையை துவக்கியது போலீஸ்
முன்பதிவு முழுமையாக முடிந்தும் சபரிமலையில் கூட்டம் குறைவு: விசாரணையை துவக்கியது போலீஸ்
ADDED : நவ 21, 2026 07:27 PM
சபரிமலை: ‘‘ சபரிமலைக்கு தினமும் 66 ஆயிரம் பேருக்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு முழுமையாக முடிந்த பின்னரும் கடந்த ஐந்து நாட்களில் ஒன்றரை லட்சம் பக்தர்கள் குறைவாக தரிசனத்திற்கு வந்தது தேவசம்போர்டுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது வரும் நாட்களில் நெரிசலை உருவாக்குமோ என்ற அச்சத்தில் போலீசார் உள்ளனர்.
சபரிமலையில் நடப்பு மண்டல காலம் கடந்த 17- ம் தேதி தொடங்கியது. தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் ஆன்லைன் முன்பதிவு மற்றும் ஸ்பாட் புக்கிங் மூலம் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு சீசனில் பல நாட்களில் ஏற்பட்ட கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் காரணமாக இந்த ஆண்டு ஆன்லைன் முன்பதிவு குறைக்கப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு ஆன்லைன் முன்பதிவில் தினமும் 80 ஆயிரம் பேருக்கும், ஸ்பாட் புக்கிங்கில் 15 ஆயிரம் பேருக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஆண்டு ஆன்லைன் முன்பதிவு 66 ஆயிரம், ஸ்பாட் புக்கிங் 14 ஆயிரம் என குறைக்கப்பட்டது.
ஆன்லைன் முன்பதிவு தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே பெரும்பாலான நாட்களுக்கான முழுமையாக புக்கிங் நிறைவு பெற்றது. அதன்படி தினமும் 66 ஆயிரம் பேர் சபரிமலை வரவேண்டும். ஸ்பாட் புக்கிங் எண்ணிக்கையும் சேர்த்து கூட இந்த எண்ணிக்கை எட்டவில்லை. நடை திறந்த நாள் முதல் பக்தர்கள் கூட்டம் குறைவாகவே உள்ளது. கடந்த ஐந்து நாட்களில் 2.10 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம்செய்துள்ளனர். கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்போது இது ஒன்றரை லட்சம் குறைவாகும். அதிகபட்சமாக நேற்று முன்தினம் 60 ஆயிரம் பேர் தரிசனம் செய்துள்ளனர். நேற்றும் கூட்டம் குறைவாகவே இருந்தது.
இந்த எண்ணிக்கை குறைவு தேவசம்போர்டுக்கு பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நாட்களில் வராத கூப்பன்களை பயன்படுத்தி வரும் நாட்களில் அதாவது பள்ளி விடுமுறை நாட்களில்கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் வருமோ என்ற அச்சத்தில் போலீசார் உள்ளனர். இது தொடர்பாக தேவசம்போர்டு போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிகிறது. பக்தர்களின் குறைவால் வருமானத்திலும் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு வராத காரணம் குறித்து கேரள போலீசார் வெளிமாநிலங்களிலும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். டிராவல் ஏஜன்சிகள் மொத்தமாக முன் பதிவு செய்து வைத்துள்ளார்களா என்ற விசாரணையும் நடக்கிறது.
பக்தர்களின் வருகையை குறைக்க சதி நடப்பதாக சந்தேகம் உள்ளதாக கேரள தேவசம் அமைச்சர் முரளிதரன் கூறியுள்ளார். ஏராளமானோர் முன்பதிவு கிடைக்காமல் தவித்துக்கொண்டிருக்கும் வேளையில் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தால் ஏற்கனவே பதிவு செய்த கூப்பனுடன் பக்தர்கள் வரும்போது நெரிசல் ஏற்படும் என்று போலீசார் தேவசம்போர்டை எச்சரித்துள்ளனர். எனினும் வரும் 30 - ம் தேதி வரை தினசரி ஐந்தாயிரம் பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் தளம்
சபரிமலை வரும் பக்தர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஆறு மொழிகளில் சபரிமலை அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ரூட் அட்வைஸரி நெட்வொர்க் என்ற ' சரண் டிஜிட்டல் ' தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சபரிமலை யாத்திரை பாதைகளில் உள்ள ஓய்வு மையங்கள், அடிப்படை வசதிகள், போக்குவரத்து வசதி, உள்ளூர் அறிவிப்புகள் குறித்த தகவல்களை கொள்ள முடியும். இதற்காக தனியாக செயலியை பதிவிறக்கம் வேண்டிய தேவை இல்லை. சபரிமலை பாதைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள கியூ ஆர் கோடுகளை ஸ்கேன் செய்து இந்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் இந்த தளத்தை அலைபேசியின் முகப்பு திரையிலும் சேர்த்துக் கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.